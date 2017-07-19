Калинская и Родина вышли в четвертьфинал турнира в Гштааде в паре

Россиянки Анна Калинская и Евгения Родина в первом круге турнира в Гштааде в парном разряде переиграли Андреа Гамис из Венесуэлы и румынку Патрисию-Марию Циг со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 58 минут. Анна и Евгения сделали 5 брейков, проиграв 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Калинская и Родина сыграют ещё с одной россиянкой Анастасией Комардиной и швейцаркой Ксенией Кнолль, которые ранее победили вторых сеяных американку Николь Меликар и британку Энн Смит (2) — 6:3, 4:6, [10:5].