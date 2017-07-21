Суарес-Наварро отдала всего 3 гейма Марии в четвертьфинале турнира в Бухаресте

Испанская теннисистка Карла Сураес-Наварро (2) вышла в полуфинал турнира в Бухаресте, в двух сетах обыграв представительницу Германии Татьяну Марию (8) со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Карла 1 раз подала навылет и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Суарес-Наварро поспорит с победительницей противостояния Ирина Бегу (Румыния, 7) — Полин Пармантье (Франция). Турнир в столице Румынии завершится 23 июля.