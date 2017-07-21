Феррер и Вердаско разыграют вторую путёвку в финал турнира в Бостаде

Испанцы Давид Феррер и Фернандо Вердаско одержали победы в четвертьфинальных матчах на турнире в Бостаде и пробились в полуфинал, где сыграют друг с другом.



Феррер одолел швейцарца Генри Лааксонена со счётом 7:5, 3:6, 7:6, а Вердаско нанёс поражение своему соотечественнику Альберто Рамосу-Виноласу со счётом 6:3, 6:2.



Во второй полуфинальной встрече сразятся россиянин Андрей Кузнецов и украинец Александр Долгополов, которые в своих четвертьфинальных поединках одержали победы над аргентинцем Диего Шварцманом и россиянином Кареном Хачановым соответственно.