Суарес-Наварро: первые 15 минут матча с Марией я играла безупречно

Испанка Карла Суарес-Наварро после победы над немкой Татьяной Марией со счётом 6:0, 6:3 в четвертьфинале турнира в Бухаресте призналась, что удовлетворена уровнем показанного тенниса.

«Я играла безупречно в течение первых 15 минут матча. У соперницы были проблемы, что облегчало мне задачу, но мне нужно было сохранять концентрацию в каждом розыгрыше. Во второй партии Татьяна играла очень хорошо, но я продолжила здорово действовать и довела встречу до победы», — приводит слова Суарес-Наварро официальный сайт WТА.