Гёргес одолела Богдан и встретится с Бегу в финале турнира в Бухаресте

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (3) пробилась в финал турнира в Бухаресте, в трёх партиях одолев представительницу Румынии Ану Богдан со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Юлия 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

В финале 28-летняя уроженка Бад-Ольдесло сыграет ещё с одной представительницей Румынии — Ириной Бегу (7). Турнир в Бухаресте завершится 23 июля.