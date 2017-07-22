Южный сыграет с Алботом в первом круге турнира в Гштааде

Стала известна сетка мужского турнира в Гштааде, который пройдёт с 24 по 30 июля. Первые четыре номера посева — бельгиец Давид Гоффен, испанцы Роберто Баутиста-Агут, Фелисьяно Лопес и итальянец Фабио Фоньини — вступят в борьбу со второго круга.

Единственный представитель России Михаил Южный в стартовом раунде сыграет с Раду Алботом из Молдавии.

Фелисьяно Лопес является действующим победителем этих соревнований. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл голландца Робина Хасе со счётом 6:4, 7:5.