Дж. Макинрой: Федерер гораздо стабильнее Надаля

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джон Макинрой сравнил швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Несколько лет назад, до травмы, статистика у Рафы была, возможно, лучше, чем у Роджера. Например, он выиграл Кубок Дэвиса, Олимпиаду, а также имел солидное преимущество по личным встречам.

Но затем Роджер вновь вернулся на лидирующие позиции. Он гораздо стабильнее Надаля, о чём свидетельствует большое количество полуфиналов Grand Slam. Если бы Надаль выиграл ещё хотя бы по одному Уимблдону и US Open, а также победил бы Роджера в финале Australian Open, это бы изменило взгляд людей на него", — приводит слова Макинроя Tennis World.