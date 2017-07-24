Рублёв: когда я впервые увидел игру Надаля, то начал подражать ему

Россиянин Андрей Рублёв поделился впечатлениями после победы на турнире в Умаге и рассказал о своих любимых игроках. В финале он обыграл итальянца Паоло Лоренци — 6:4, 6:2. Рублёв занял в основной сетке место снявшегося хорвата Борны Чорича. Для Андрея это был первый финал на уровне ATP.

«Конечно, в детстве я хотел выигрывать турниры «Большого шлема», соревнования ATP, вообще все турниры, которые смотрел по телевизору. Я мечтал о победах и матчах. А теперь я выиграл свой первый турнир ATP, это удивительно. Но нужно продолжать работать и постараться победить вновь.

Я уже много раз поблагодарил Борну, но это непростая ситуация. С одной стороны, я был очень рад оказаться в сетке турнира, но с другой — мне было жаль Чорича, потому что он отличный теннисист. У него также был хороший шанс выиграть турнир. Он получил травму. Понимаю, как ему было непросто принять решение. Надеюсь, он вернётся как можно скорее и выиграет другой турнир.

У меня было три любимых игрока. Конечно, мне нравится Федерер. Он нравится всем. В детстве я был большим поклонником Сафина. А затем, когда я впервые увидел игру Надаля, то начал подражать ему. Я покупал такую же одежду. В 11 лет я носил футболку вдвое большего размера. Я носил футболки без рукавов, длинные шорты и вообще собрал всю коллекцию его одежды», — цитирует Рублёва официальный сайт тура.