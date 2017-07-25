Ушёл из жизни член Зала теннисной славы Роуз

В возрасте 87 лет скончался двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса австралиец Мервин Роуз, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Австралии. Мервин выиграл Открытый чемпионат Австралии 1954 года и Открытый чемпионат Франции 1958-го.

Также он четыре раза выигрывал соревнования Grand Slam в парном разряде, и один раз — в миксте.

По окончании карьеры Роуз работал тренером. В частности, его подопечными были австралийка Маргарет Корт, американка Билли Джин Кинг, испанка Аранча Санчес-Викарио и россиянка Надежда Петрова.

В 2001 году Роуз был включён в Международный зал теннисной славы