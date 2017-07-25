Суарес-Наварро разгромила Паолини на старте турнира в Бостаде

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро (5) вышла во второй круг турнира в Бостаде, разгромив представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность встречи составила 50 минут. Карла 1 раз подала навылет и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Бостаде Суарес-Наварро поспорит с победительницей противостояния Ирина Бара (Румыния, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия). Турнир завершится 30 июля.