Кафельников: если Рублёв прибавит в физике, то добьётся большего, чем я и Сафин

Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный в парном, обладатель Кубка Дэвиса — 2002, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников выразил уверенность в том, что победитель турнира в Умаге 19-летний Андрей Рублёв может превзойти по достижениям его и Марата Сафина, если прибавит в физической подготовке.

“Если прибавит в физподготовке, то 1000% сможет добиться ещё большего, чем вышеупомянутые двое”, — написал Кафельников в своём «твиттере» в ответ на сравнение Рублёва с собой и Сафиным.