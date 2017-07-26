Блинкова и Морозова не вышли в четвертьфинал турнира в Бостаде в паре

Россиянка Анна Блинкова и белоруска Лидия Морозова в первом круге турнира в Бостаде в парном разряде в упорной борьбе уступили немке Николе Гёер и шведке Ребекке Петерсон со счётом 6:2, 1:6, [6:10]. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Оба дуэта реализовали по 3 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале соперницами Николы и Ребекки станут победительницы матча Мария Иригойен/Барбора Крейчикова (Аргентина/Чехия) (4) — Мона Бартель/Юханна Ларссон (Германия/Швеция). Эта встреча пройдёт в среду, 26 июля.