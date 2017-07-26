Юбэнкс: я всегда стараюсь навязать свою игру любому сопернику

Американец Кристофер Юбэнкс поделился впечатлениями после победы над своим соотечественником Тейлором Фритцем в первом круге турнира в Атланте со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«Иметь возможность сыграть на турнире в своём родном городе — мне сложно передать словами свои эмоции. Я не могу объяснить, что чувствую после победы перед своими болельщиками. Я всегда стараюсь навязать свою игру любому сопернику. Таким был мой план и на эту встречу. Думаю, у меня всё получилось.

Я выхожу на корт с намерением сыграть как можно лучше, а результат не так важен. Если я сыграю отлично, но проиграю, то не буду слишком переживать по этому поводу. Это также показывает, в чём мне нужно прибавить, если я играю здорово, но не выигрываю», — цитирует Юбэнкса официальный сайт тура.