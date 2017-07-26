В 15:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Бостаде, в котором сыграют россиянка Елизавета Куличкова (WC) и представительница Латвии Анастасия Севастова (2). Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Куличкова — Севастова в Бостаде.

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал турнира в Бостаде поспорит либо с чешкой Катержиной Синяковой (7), либо с представительницей Нидерландов Аранчей Рус (Q).