Соперником Хачанова во втором круге турнира в Гамбурге будет Бедене

Британский теннисист Аляж Бедене вышел во второй круг турнира в Гамбурге, разгромив представителя Доминиканской Республики Хосе Эрнандес-Фернандеса (LL) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Аляж 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гамбурге Бедене поспорит с россиянином Кареном Хачановым (3). Турнир завершится 30 июля.