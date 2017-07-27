Феррер: против Басилашвили очень трудно защищаться

Испанец Давид Феррер поделился впечатлениями от победы над грузином Николозом Басилашвили со счётом 6:2, 3:6, 6:3 в первом круге турнира в Гамбурге.

«Поединок получился очень трудным, очень равным. Николоз обладает мощными ударами, так что против него крайне тяжело защищаться. Я начал матч хорошо, но во второй партии немножко устал, а соперник заиграл гораздо лучше. В третьей партии мне удалось сделать необходимый брейк и добиться победы, хотя все геймы были очень напряжёнными и равными», — приводит слова Феррера официальный сайт АТР.