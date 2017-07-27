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Иснер: здорово, что я могу каждый год приезжать на турнир в Атланте

27 июля 2017, четверг. 11:19. Теннис

Американский теннисист Джон Иснер поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Атланте над представителем Канады Вашеком Поспишилом со счётом 6:3, 6:4. За место в полуфинале Иснер сразится со словаком Лукашем Лацко, который во втором круге уверенно обыграл американца Дональда Янга — 6:1, 6:3.

«Мне нравится возвращаться сюда. Я очень комфортно себя чувствую в Атланте, люблю принимать участие в этом турнире. Здорово, что я могу каждый год приезжать сюда», — приводит слова Иснера официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Вашек Поспишил Джон Иснер
Новости. Теннис
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