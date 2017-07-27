Пэр проиграл Киккеру во втором круге турнира в Гамбурге

Французский теннисист Бенуа Пэр (5) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Гамбурге, в двух партиях уступив представителю Аргентины Николасу Киккеру со счётом 4:6, 6:7 (7:9). Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Бенуа 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Киккер поспорит с победителем матча Филипп Кольшрайбер (Германия) — Жиль Симон (Франция, 4).