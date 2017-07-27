Ханфман вышел в четвертьфинал в Гштааде, обыграв третью ракетку турнира

Немецкий теннисист Янник Ханфман вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде, в трех сетах обыграв третью ракетку соревнований, испанца Фелисьяно Лопеса, со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 48 минут. Ханфман, начавший турнир с квалификации, тринадцать раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Лопеса девять эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк.

За выход в полуфинал Ханфман сыграет с победителем матча Генри Лааксонен (Швейцария) — Жоау Соуза (Португалия, 8).