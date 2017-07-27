Дельбонис: удивительно вернуться в Гамбург, чтобы снова обрести уверенность

Вышедший из квалификации аргентинский теннисист Федерико Дельбонис в двух сетах матча второго круга на турнире в Гамбурге обыграл восьмого сеяного, испанца Давида Феррера, со счётом 7:5, 6:3. Свой успех Дельбонис объясняет выбранной на матч тактикой.

«У меня очень хорошие воспоминания о турнире в Гамбурге. Удивительно вернуться сюда, чтобы снова обрести уверенность в себе. В первом сете я не сдавался при счёте 1:5, я старался изменить игру, замедляя розыгрыши. Начало встречи было очень быстрым. Во втором сете я продолжил использовать ту же тактику», — приводит слова Дельбониса официальный сайт АТР.

За выход в полуфинал аргентинец сыграет с третьей ракеткой турнира, россиянином Кареном Хачановым.