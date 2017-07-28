Гарсия в трёх сетах одолела Крейчикову в четвертьфинале турнира в Бостаде

Французская теннисистка Каролин Гарсия (3) пробилась в полуфинал турнира в Бостаде, в трёх сетах одолев представительницу Чехии Барбору Крейчикову (Q) со счётом 6:2, 4:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. Каролин 10 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в финал соревнований в Бостаде Гарсия поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия, 7) — Анастасия Севастова (Латвия, 2).