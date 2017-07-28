Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко не выступит на турнире в Стэнфорде из-за вирусной инфекции.

«Мне очень грустно, что я не смогу сыграть на турнире в Стэнфорде на следующей неделе. В течение всей недели я чувствую недомогание из-за вирусной инфекции. Один из лучших турниров сезона, который я вынуждена пропустить, был отмечен в моём календаре с первого дня, когда я решила вернуться в большой теннис после рождения сына Лео. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть перед своими болельщиками в Стэнфорде. Надеюсь вернуться в следующем году», — приводит слова Азаренко официальный сайт турнира.