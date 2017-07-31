Вавринка стал четвёртой ракеткой мира, Хачанов — 30-й

В обновлённом рейтинге ATP от 31 июля швейцарец Стэн Вавринка поднялся на четвёртую строчку, немец Александр Зверев — на восьмую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 30-й позиции.
Рейтинг ATP. 31 июля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7465.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6545.
4 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780.
5 (4). Новак Джокович (Сербия) – 5325.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4065.
8 (10). Александр Зверев (Германия) — 3150.
9 (8). Кей Нисикори (Япония) – 3140.
10 (9). Милош Раонич (Канада) – 3130.
…
30 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330.
50 (48). Даниил Медведев (Россия) — 902.
51 (49). Андрей Рублёв (Россия) — 895.
66 (71). Андрей Кузнецов (Россия) – 715.
99 (85). Михаил Южный (Россия) – 560.