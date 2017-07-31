Кузнецов проиграл 316-й ракетке мира в первом круге турнира в Кицбюэле

Российский теннисист Андрей Кузнецов не сумел пробиться во второй круг турнира в Кицбюэле, на двух тай-брейках проиграв представителю Сербии Миляну Зекичу (Q) со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8). Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Андрей трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований 316-я ракетка мира поспорит с представителем Италии Фабио Фоньини (2).