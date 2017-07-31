Офнер вышел во второй круг турнира в Кицбюэле на отказе Басилашвили

Австрийский теннисист Себастьян Офнер, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Кицбюэле, вышел во второй круг соревнований. Его соперник по матчу первого круга Николоз Басилашвили из Грузии отказался от продолжения борьбы при счёте 7:5, 3:0 в пользу австрийца. За час, проведенный на корте, Офнер успел четыре раза подать навылет, допустить две двойные ошибки и реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Басилашвили два эйса, семь ошибок на подаче и два брейка.

За выход в четвертьфинал Офнер сыграет с первой ракеткой соревнований — Пабло Куэвасом из Уругвая.