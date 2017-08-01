Первым соперником Нисикори на турнире в Вашингтоне будет Янг

Американец Дональд Янг вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв своего соотечественника Тима Смычека (WC) со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 13 минут. Дональд 4 раза подал навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в третий круг Янг поспорит с японцем Кеем Нисикори (2).

Вашингтон. Мужчины. Первый круг

Генри Лааксонен (Швейцария) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.

Джаред Доналдсон (США) — Дуди Села (Израиль) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:3.

Мариуш Копил (Румыния) — Секу Бангура (США, Q) — 6:4, 7:6 (7:1).

Лукаш Лацко (Словакия) — Алексиос Халебиан (США, Q) — 6:3, 6:4.

Гидо Пелья (Аргентина) — Рамкумар Раманатан (Индия, Q) — 6:4, 6:1,