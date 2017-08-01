Суарес-Наварро рассталась с тренером Будо

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро на своей странице в «Фейсбуке» сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Хавьером Будо. Они работали вместе на протяжении 10 лет. В рейтинге WTA Карла занимает 31-ю строчку. За свою карьеру она выиграла два турнира WTA в одиночном разряде.

«После 10 успешных лет мы с Хави приняли решение прекратить сотрудничество. Я должна быть благодарна за его преданность и знания, переданные мне. Они способствовали моему росту как игрока и человека», — написала Суарес-Наварро.