Макарова победила Лоб на старте турнира в Вашингтоне

Россиянка Екатерина Макарова (7) в первом круге турнира в Вашингтоне переиграла американку Джейми Лоб (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. 29-летняя москвичка, занимающая 58-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 6 и проиграла 2 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Макарова поспорит с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Лоб на турнире в Вашингтоне.