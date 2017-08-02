Беллис: думаю, я на правильном пути

Американка Катрин Беллис поделилась впечатлениями после победы над француженкой Ализе Корне в первом круге турнира в Стэнфорде со счётом 6:3, 6:2.

«Я так рада вернуться сюда. Думаю, я на правильном пути. В этом матче я сыграла прекрасно. Ализе — отличная теннисистка. Я перфекционистка и очень хотела здорово сыграть перед своими болельщиками. Рада, что в концовке стала действовать ещё лучше. Выступление дома — это нечто особенное для меня. Я ещё никогда не была столь счастлива находиться здесь. Это лучшее ощущение», — цитирует Беллис официальный сайт тура.