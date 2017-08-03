Бушар, Младенович и Лисицки с побед стартовали на турнире в Вашингтоне

Канадка Эжени Бушар в первом круге турнира в Вашингтоне переиграла американку Кристину Макхэйл (8) со счётом 7:6 (8:6), 6:0. За выход в четвертьфинал 23-летняя уроженка Монреаля, занимающая 73-е место в рейтинге WТА, поспорит с немкой Андреа Петкович.

Также стартовый барьер преодолела француженка Кристина Младенович (2), одолевшая немку Татьяну Марию со счётом 7:5, 3:6, 6:3. Следующей оппоненткой Кристины станет канадка Бьянка Андрееску. Побед в первом круге добились немка Сабина Лисицки и румынка Моника Никулеску (6).