Бердых, Куэрри и Маннарино вышли в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

Чех Томаш Бердых (1) стал участником 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе, призовой фонд которого превышает $ 630 тыс. В матче второго круга Бердых, получивший от организаторов первый номер посева, разгромил представителя Австралии Акиру Сантиллана (Q) — 6:3, 6:1.

Поединок продолжался 56 минут. На счету Бердыха 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Следующим соперником Томаша будет француз Адриан Маннарино (7), который на стадии второго круга уверенно разобрался с американцем Бьорном Фрэтэнджело — 6:1, 6:1.

Также в четвертьфинал вышел американец Сэм Куэрри (2), который во втором круге встречался со своим соотечественником Эваном Кингом (Q). Поединок завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу второго сеяного. Матч продолжался 1 час 57 минут. Куэрри выполнил 16 эйсов, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6.