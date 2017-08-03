Вихлянцева и Якшич проиграли на старте турнира в Стэнфорде в парном разряде

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Стэнфорде в парном разряде. В матче первого круга Вихлянцева в тандеме с сербкой Йованой Якшич уступили американке Джаклин Како и немке Николе Гойер — 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 54 минуты. Вихлянцева и Якшич подали 1 эйс, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 8. На счету Како и Гойер 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Ранее Вихлянцева проиграла хорватке Ане Конюх (5) во втором круге одиночного разряда турнира в Стэфонрде.