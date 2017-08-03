Бердых: очень хочу провести в Лос-Кабосе как можно больше матчей

Чешский теннисист Томаш Бердых, посеянный на турнире в Лос-Кабосе под первым номером, поделился впечатлениями после победы во втором круге над представителем Австралии Акирой Сантилланом со счётом 6:3, 6:1.

«Матч прошёл достаточно быстро. Я остался доволен тем, как действовал на корте сегодня. Меня прекрасно приняли зрители. Я очень хочу провести здесь как можно больше матчей», — приводит слова Бердыха официальный сайт тура.

Следующим соперником Томаша будет представитель Франции Адриан Маннарино.