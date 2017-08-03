А. Зверев: мой отец — один из величайших тренеров всех времён

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), а также рассказал о работе с Хуаном-Карлосом Ферреро и своим отцом Александром Зверевым-старшим.

«Я старался сохранять спокойствие и концентрироваться на своей игре. Очевидно, что Томпсон сейчас демонстрирует прекрасный теннис, он недавно играл в финале челленджера. Он уже провёл немало матчей на харде, а я же на этом покрытии не играл с турнира в Майами. Я очень рад, что вырвал победу.

Ферреро — один из самых приятных людей, которых я встречал. Он очень силён на корте, рассказывает, что мне нужно делать и в чём я ошибаюсь. Но общаться с ним очень легко, так что принять решение включить его в мою команду было просто. Он не хочет занимать место моего отца, а отец не хочет занимать место Хуана-Карлоса. Так что сочетание получилось идеальным.

Думаю, мой отец, возможно, является лучшим семейным тренером всех времён. У него два сына, которые входят в топ-25 с совершенно разными стилями игры. Этого добиться непросто. Нужно быть очень умным и понимать, как следует тренироваться и чему учить. Наши тренировки с братом сильно отличаются. Думаю, никому другому такого добиться не удалось бы — довести двух игроков с чистого листа до топ-25. Он один из величайших тренеров всех времён.

Мне очень нравятся зрители в Вашингтоне. Они всегда вовлечены в игру, и им очень нравится приходить на матчи и поддерживать нас. Я последние два года играл здесь и выступал неплохо. Столь замечательная атмосфера помогает играть лучше. Болельщикам нравится теннис, и мы очень это ценим», — цитирует Зверева официальный сайт тура.