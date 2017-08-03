Раонич: по итогам матча с Маю я могу быть доволен многими вещами

Канадский теннисист Милош Раонич поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Вашингтоне над представителем Франции Николя Маю со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (10:8).

«По итогам этого матча я могу быть доволен многими вещами. Во втором сете я немного сдал в остроте и дисциплинированности, но очень доволен, что справился с этим и продолжаю борьбу на турнире. Мне очень приятно вернуться сюда, а особенно из-за воспоминаний о победе в 2014 году», — приводит слова Раонича официальный сайт тура.