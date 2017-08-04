Джумхур отыграл 3 матчбола и одолел Ф. Лопеса в 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе

Боснийский теннисист Дамир Джумхур пробился в полуфинал турнира в Лос-Кабосе, в трёх сетах сломив сопротивление представителя Испании Фелисьяно Лопеса (4) со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. Дамир трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков. В третьем сете Лопес не реализовал три матчбола.

За выход в финал соревнований в Лос-Кабосе Джумхур поспорит с представителем США Сэмом Куэрри (2).