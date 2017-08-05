Гёргес вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Никулеску

Четвёртая сеяная, немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, в двух сетах обыграв шестую ракетку соревнований Монику Никулеску из Румынии со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Гёргес 12 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 15 брейк-пойнтов. На счету Никулеску два брейка и две ошибки на подаче. Гёргес вышла вперёд в личном противостоянии с Никулеску – 3-2. Теннисистки играли друг против друга впервые за пять лет.

За выход в финал Гёргес сразится с победительницей матча Андреа Петкович (Германия) — Бьянка Андрееску (Канада, WC).