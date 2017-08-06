Гёргес победила Петкович и сыграет с Макаровой в финале турнира в Вашингтоне

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес в полуфинале турнира в Вашингтоне взяла верх над своей соотечественницей Андреа Петкович, результат матча — 5:7, 6:4, 7:5.



Поединок продолжался 2 часа 30 минут. Гёргес 10 раз подала навылет и допустила 5 двойных ошибок, у Петкович 2 эйса при 4 ошибках на подаче.



В финале немецкая теннисистка встретится с россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее выбила из турнира француженку Осеан Доден. Финальное противостояние турнира в Вашингтоне состоится в ночь на 7 августа мск.