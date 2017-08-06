Кис победила Мугурусу и сыграет с Вандевеге в финале турнира в Стэнфорде

Американка Мэдисон Кис (3) в полуфинале турнира в Стэнфорде уверенно переиграла лидера посева испанку Гарбинье Мугурусу (1) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила всего 57 минут. 22-летняя уроженка Рок-Айленда, занимающая 21-е место в рейтинге АТР, сделала пять эйсов, две двойные ошибки, реализовала пять брейк-пойнтов из семи и проиграла два гейма на своей подаче.

За третий титул в карьере и первый в нынешнем сезоне Кис поспорит со своей соотечественницей Коко Вандевеге (6), обыгравшей ещё одну представительницу США Катрин Беллис (8) со счётом 6:3, 6:1.