Гёргес — Макаровой: ты заслужила победу, потому что лучше сражалась

Финалистка турнира в Вашингтоне Юлия Гёргес поздравила россиянку Екатерину Макарову с триумфом в столице США, отметив заслуженный успех москвички на корте в решающем противостоянии.



«Я хочу поздравить Катю. Ты заслужила победу, потому что ты лучше сражалась и у тебя было больше сил в конце матча. Думала, что может в третьем финале в этом году мне повезёт, но не вышло, может в четвёртом будет лучше. Но я довольна, что я вышла в ещё один финал.



Хочу поблагодарить публику, особенно за полуфинал. Эта поддержка, то ради чего я играю в теннис», — сказала Гёргес в свой речи финалистки.

Россиянка Макарова выиграла у немки Гёргес в финале турнира в Вашингтоне