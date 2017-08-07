Вандевеге и Спирс выиграли турнир в Стэнфорде в паре

Американки Коко Вандевеге и Эбигейл Спирс стали победительницами турнира в Стэнфорде в парном разряде. В финале они в двух сетах обыграли француженку Ализе Корне и теннисистку из Польши Алицию Росольску — 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 57 минут. Каждая из пар совершила по одной двойной ошибке, не подав при этом ни одного эйса. Вандевеге и Спирс реализовали 3 брейк-пойнта из 6, тогда как Корне и Росольска упустили 2 подобных шанса.

Для 25-летней Вандевеге это второй в карьере титул в парном разряде, для 36-летней Спирс — 20-й.