Веснина — Макаровой: ура, девочка. Есть титул!

Россиянка Елена Веснина поздравила свою соотечественницу Екатерину Макарову с победой на турнире в Вашингтоне. В финале Макарова добыла волевую победу над представительницей Германии Юлией Гёргес со счётом 3:6, 7:6, 6:0.

«Ура, девочка. Есть титул!» — написала Веснина на своей странице в «Твиттере».

Для 29-летней российской теннисистки этот титул стал третьим в карьере. Ранее олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде становилась обладательницей главного приза турниров в Истбурне (2010) и Паттайе (2014).