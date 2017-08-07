Александрова сыграет с Викери в первом круге турнира в Торонто

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Торонто. В частности, россиянка Екатерина Александрова (Q) в первом круге сыграет с американкой Сачией Викери (Q).
Торонто. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Екатерина Александрова (Россия, Q) — Сачия Викери (США, Q).
Наоми Осака (Япония, Q) — Хитер Уотсон (Великобритания, Q).
Донна Векич (Хорватия, Q) — Эжени Бушар (Канада, WC).
Катержина Синякова (Чехия) — Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия, Q).
Ирина Бегу (Румыния, Q) — Винус Уильямс (США, 9).
Осеан Доден (Франция) — Эшли Барти (Австралия, Q).
Ана Конюх (Хорватия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q).
Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Каролин Гарсия (Франция).
Варвара Лепченко (США, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 12).
Дарья Гаврилова (Австралия) — Лара Арруабаррена (Испания, Q).