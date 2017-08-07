Видеообзор финального матча турнира в Вашингтоне Макарова — Гёргес

Российская теннисистка Екатерина Макарова стала победительницей турнира Citi Open в Вашингтоне с призовым фондом в размере $ 226 750. В финальном противостоянии она одержала волевую победу над представительницей Германии Юлией Гёргес со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность поединка составила 2 часа 10 минут. Россиянка 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету немки 7 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 из 8 реализованных брейков.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате»