Федерер: Монреаль всегда будет особенным местом для меня

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своих воспоминаниях от турнира в Монреале и пожелал скорейшего выздоровления игрокам из топ-10, которые не смогут принять участие в соревнованиях.

«Я помню матч с Джоковичем в финале в 2007 году и, пожалуй, игру с Гастоном Гаудио, когда я отыграл матчбол. А в остальном воспоминания размыты, если честно. Но самое важное касается 2009 года, когда моим дочкам было всего пару недель. Это было наше первое семейное путешествие. Они только получили паспорта, и мы отправились сюда. Помню, что мы просто невероятно провели время здесь, я старался в первый раз быть отцом. Мы ничего не могли контролировать, в хорошем смысле слова. Так что Монреаль всегда будет особенным местом для меня.

В этом году я здесь без семьи, так что всё будет немного по-другому, тише. Я планирую отдыхать и спать, когда будет такая возможность.

Я чувствую дух этого турнира и центрального корта. Здесь не всё симметрично, так что это уникальное соревнование. В Монреале всегда много зрителей, будут дневные и вечерние сессии, и это здорово. Я ощущаю прекрасную энергетику города. Здесь все чувствуют, что теннис возвращается. Это единственный крупный турнир в году в Монреале, и болельщики стараются насладиться им как следует. Надеюсь, мы поможем получить прекрасный опыт людям, которые придут и заплатят неплохие деньги за билеты.

Игроки снимаются со второй части сезона. Надеюсь, что дальше так продолжаться не будет. Новак, теперь Стэн, которому может потребоваться операция. Не играют Чилич и Энди. Надеюсь, они вернутся в хорошей форме в этом году, а Новак и Стэн — в следующем.

Мне не нравится эта картина, но когда ты пропускаешь несколько месяцев в середине 15-20 лет карьеры, то это не так много. Иногда, когда у тебя нет выбора, всё получается проще. Важно сохранять позитивный настрой в сложные моменты. Я желаю этим ребятам силы, которая им требуется», — цитирует Федерера официальный сайт тура.