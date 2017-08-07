Надаль: у нас с Роджером страсть к теннису, это помогает быть профессионалами

Испанец Рафаэль Надаль, который по итогам турнира в Монреале может вернуться на вершину рейтинга ATP, признался, что не думает об этом, а также рассказал о смене поколений в туре и о секретах долголетия в туре.

“Я об этом даже не думаю сейчас. Я стараюсь подготовиться как следует, вот и всё. Я буду продолжать пытаться играть так же, как в первой части сезона. Если мне это удастся, то надеюсь, что у меня будут шансы на успех.

Когда я побеждал в Канаде, в туре ещё выступали Энди Роддик и Ллейтон Хьюитт, а также другие отличные игроки. Роджер Федерер также играл тогда, потом появились Новак Джокович и Энди Маррей. Но это также было уже давно. Мы стали старше. За последние полтора года мы увидели отличное новое поколение, которое пополнило список топ-игроков. Но так всегда бывает в спорте.

Нам с Роджером нравится то, что мы делаем. У нас есть страсть к соревнованиям, к теннису, и это помогает быть профессионалами и делать правильные вещи на корте и за его пределами. Если ты здоров, то играть дольше гораздо проще. Если ты любишь спорт, то психологический аспект не так важен. Нам повезло зарабатывать на жизнь одним из своих хобби», — цитирует Надаля официальный сайт тура.