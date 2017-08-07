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Кирьос отдал Троицки только три гейма на старте «Мастерса» в Монреале

7 августа 2017, понедельник. 20:46 Теннис

Австралийский теннисист Ник Кирьос, получивший от организаторов 16-й номер посева, вышел во второй круг «Мастерса» в Монреале, в двух сетах обыграв серба Виктора Троицки со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 50 минут. Кирьос восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Троицки два эйса и две ошибки на подаче. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

Следующий соперник Кирьоса определится в матче Паоло Лоренци (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США).

Монреаль 2017. 1-й круг
07 августа 2017 года, понедельник. 19:40 МСК
Виктор
Троицки
Ник
Кирьос
1:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктор Троицки Ник Кирьос
Новости. Теннис
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