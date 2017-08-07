Лепченко вышла во второй круг турнира в Торонто, обыграв Остапенко

Начавшая турнир в Торонто с квалификации американская теннисистка Варвара Лепченко вышла во второй круг, в трёх сетах обыграв 12-ю ракетку соревнований Елену Остапенко из Латвии со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 36 минут. Лепченко шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть из тринадцати брейк-пойнтов. На счету Остапенко девять брейков и одиннадцать ошибок на подаче. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

Следующей соперницей Лепченко станет победительница матча Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Каролин Гарсия (Франция).