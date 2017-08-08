Лепченко: по ходу матча с Остапенко я проснулась

Американка Варвара Лепченко поделилась впечатлениями после победы над представительницей Латвии Еленой Остапенко в первом круге турнира в Торонто со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

«Думаю, по ходу матча я проснулась. Первые полтора сета я провела словно во сне. Но стоит отдать должное сопернице. Она демонстрировала великолепный теннис, почти не допускала ошибок в начале матча. Но когда я стала оказывать давление, тогда и началась игра. Я была сосредоточена на своей игре.

Я знаю, что обладаю мощными ударами и являюсь таким же хорошим игроком, как она. Я понимала, что нужно выложиться по полной. На корте была настоящая битва.

Елена хорошо играла в начале, но я недостаточно хорошо защищалась и не использовала свои возможности. Она же реализовывала свои шансы. Я играла слишком коротко, не в своей манере. Но когда я это изменила, заиграла в свой теннис, то Остапенко перестала себя чувствовать комфортно на корте и игра пошла на равных.

Я старалась бороться за каждое очко, оставаться в игре и действовать надёжно. Рада, что справилась со всеми трудностями, которые были в прошлом, и сейчас могу сосредоточиться на игре», — цитирует Лепченко официальный сайт тура.