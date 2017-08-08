Кирьос: будет здорово, если мне придётся сыграть с Тиафо

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями после победы на старте турнира в Монреале над сербом Виктором Троицки со счётом 6:1, 6:2. Следующий соперник уроженца Канберры определится в матче Паоло Лоренци (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США).

«В последние пару месяцев у меня были трудности по ряду причин. Но нужно продолжать делать правильные вещи. Я прохожу курс лечения и восстанавливаюсь каждый день. Я делаю всё, что в моих силах.

Тиафо — прекрасный теннисист. Он молодой парень с большим будущим. Он демонстрирует отличный теннис. Мы с ним очень хорошо дружим. Будет здорово, если мне придётся сыграть с ним. Лоренци — ветеран тура. Он знает, как выигрывать матчи, борется за каждое очко, он настоящий боец, который так просто победу не отдаст. В любом случае матч будет нелёгким для меня. Я очень рад, что победил сегодня», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.